"الناتو" يعلن تعبئة 3 آلاف عسكري في بحر البلطيق

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أنه قام بتعبئة نحو 40 سفينة وثلاثة آلاف عسكري لتنفيذ تدريبات في بحر البلطيق.

بروكسل– سبوتنيك. وبحسب بيان للحلف سيقوم الحلفاء المشاركون فيها، بالتدريب على مواجهة مطالب إقليمية افتراضية من إحدى الدول، لم يذكر اسمها، في هذه المنطقة بشأن الجزر، وحرية الملاحة البحرية.

وفي هذا الصدد جاء في بيان الحلف: "يشارك نحو 3 آلاف عسكري وأكثر من 40 سفينة، يمثلون 18 دولة من دول العالم، في تدريبات "السواحل الشمالية" البحرية السنوية التي تنطلق من ميناء كوبنهاغن. وستجري هذه التدريبات بالقرب من المضائق الدنماركية التي تربط بين بحر البلطيق وبحر الشمال، بالإضافة إلى المضيق الرابط بين مدينة كيل الألمانية وجزيرة بورنهولم الدنماركية."

يذكر أن هذه التدريبات التي ستستمر حتى يوم 19 أيلول/ سبتمبر، تشارك فيها القوات البحرية من كل من بلجيكا والدنمارك وألمانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وكندا وكرواتيا ولاتفيا ولتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.