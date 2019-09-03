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18:08 03 سبتمبر/ أيلول 2019
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    اليابان

    اليابان تدرس تحركا عسكريا في مضيقي هرمز وباب المندب

    © REUTERS / STAFF
    العالم
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    كشفت صحيفة "يوميوري" اليابانية، أن طوكيو لن تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مهمة أمنية لحماية السفن التجارية المارة عبر ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تدرس نشر جيشها بشكل مستقل في مضيق هرمز وباب المندب.

    أفادت وكالة "رويترز" أن "اليابان عززت، علاقاتها الاقتصادية مع إيران، رغم أن الولايات المتحدة أهم حلفاء اليابان"، مشيرة إلى أن الشركات اليابانية كانت من كبار مشتري النفط الإيراني إلى أن أجبرتها العقوبات الأمريكية على الاتجاه إلى موردين آخرين".

    جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019
    © REUTERS / Donald Holbert/U.S. Navy
    اليابان ترفض طلبا لأمريكا بشأن السفن الحربية في مضيق هرمز
    ونقلت صحيفة "يوميوري" عن مصادر حكومية لم تذكر أسماءها، إن اليابان تدرس خطة لإرسال قوات الدفاع الذاتي البحرية في مهام لجمع المعلومات في المناطق المحيطة بمضيق هرمز وباب المندب، بحسب ما ذكرته الصحيفة، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر / أيلول، مشيرة إلى أن اليابان سوف تدرس ضم مضيق هرمز إلى منطقة عمل قوات الدفاع الذاتي البحرية، إذا وافقت إيران على ذلك.

    وقالت "رويترز"، إن يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، رفض ذكر إجراءات محددة تدرسها الحكومة لضمان سلامة السفن اليابانية، في تعليقه على تقرير الصحيفة.

    وأضاف: في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالخطوات الفعالة لضمان سلامة ملاحة السفن اليابانية في الشرق الأوسط، فإننا نفضل النظر إلى الأمر من زوايا متعددة منها استقرار إمدادات النفط الخام، وعلاقات اليابان مع الولايات المتحدة وإيران".

    وأضاف: "بينما نبحث القضية، نريد الحفاظ على مبدأنا القائم على مواصلة جهدنا الدبلوماسي من أجل تهدئة التوتر واستقرار الوضع في الشرق الأوسط".

    وتندد إيران بالتخطيط الأمريكي لإنشاء تحالف دولي لحماية السفن التجارية في المنطقة، وتقول إنه بوسع دول المنطقة حماية الممرات المائية.

    وبحسب الصحيفة اليابانية، فإنه من المنتظر أن تتخذ طوكيو قرارا نهائيا بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما يقول كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن الترتيبات جارية لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

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