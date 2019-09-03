رقم قياسي في الدعاية السياسية للانتخابات الأمريكية 2020

نشرت مجلة "فوربس"، اليوم الثلاثاء، تقريراً بينت فيه أن تكلفة الدعاية السياسية في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، ستتراوح بين 6 و10 مليارات دولار، ما سيحطم الأرقام القياسية، مقارنة بالسنوات السابقة.

واشنطن- سبوتنيك. ونقلت "فوربس" عن شركة "كانتار ميديا" أنه سيتم إنفاق نحو 6 مليارات دولار، في عام 2020.

وفي الوقت نفسه، تقدر وكالة "بي آي إيه" للخدمات الاستشارية التكلفة بـ 6.55 مليار دولار، وذلك فقط في سوق الدعاية المحلية لهذه الانتخابات.

ووفقا للتحليلات المقدمة ووسائل الإعلام المرئية، فإن الفيديوهات المخصصة لحملات الدعاية وحدها ستكلف 6 مليارات دولار.

بدورها، قدرت وكالة مجموعة "إم" للإعلان، التكلفة الإجمالية لحملة الدعاية السياسية المخصصة للانتخابات الأمريكية بـ 10 مليارات دولار، وهو ما يزيد بنسبة 60% تقريبا عن انتخابات عام 2016.