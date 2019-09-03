أردوغان يدين الغارة الجوية الأمريكية على إدلب

دان الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان الضربة الجوية الأمريكية على أحد المواقع في إدلب.

وقال الرئيس التركي: "إدلب تتعرض للتدمير رويدا رويدا فكما دمرت حلب وسويت بالأرض فإن إدلب تتعرض لسيناريو مشابه وبنفس الطريقة".

وأشار أردوغان : "للأسف، دخلت في الأيام الأخيرة الولايات المتحدة في الصراع، حيث نفذت غارة جوية على إدلب".

وأضاف أردوغان، أنه يعتزم طرح موضوع إدلب في القمة الروسية التركية الإيرانية في أنقرة في 16 أيلول/سبتمبر، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد في أواخر سبتمبر.

وأشار أردوغان: "اللاجئون من هناك يؤثرون علينا، لذلك نحن نتعامل مع ذلك بحساسية كبيرة".

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كانت قد أعلنت في بيان أصدرته في 31 آب/أغسطس الفائت، استهدافها "قادة تنظيم القاعدة في سوريا "،[ التنظيم المحظور في روسيا]، وكانت مصادر مختلفة قد أفادت بمقتل أكثر من 40 شخصا نتيجة هذه الغارات.

وتأتي الغارات بعد يوم من إعلان الجيش السوري التزامه بوقف لإطلاق النار من جانب واحد، في منطقة خفض التصعيد الرابعة، واعتبر المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في بيان له، أنه "في انتهاك لجميع الاتفاقات السابقة، ضربت الولايات المتحدة منطقة وقف التصعيد في إدلب دون إخطار الجانب الروسي أو التركي بالإجراءات المخطط لها". مخلفة "دمارا وعددا كبيرا من الضحايا" .