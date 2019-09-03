مراهق أمريكي يقتل خمسة من أسرته ويتصل بالنجدة

قالت سلطات ولاية ألاباما الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مراهقًا اتصل بالرقم 911 بشأن سماع طلقات نارية، واعترف بقتل خمسة من أفراد عائلته.

وحسب "أسوشيتد برس" وجد الضباط الذين استجابوا للبلاغ، في المنزل في وقت مبكر من صباح الثلاثاء شخصًا بالغًا وطفلين مقتولين في مكان الحادث. وتم إدخال شخص بالغ وقاصر إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة وتوفيا لاحقًا.

وقال متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون لوسائل إعلام، إن إطلاق النار وقع مساء أمس (الاثنين) في بلدة إلكمونت.

وأضاف مكتب قائد الشرطة أن ثلاثة من الخمسة توفوا في موقع إطلاق النار، واثنين توفيا في وقت لاحق في مستشفى.

وكتب على "تويتر": "جرى استجواب المتصل البالغ من العمر 14 عاماً، واعترف بإطلاق النار على أفراد أسرته الخمسة في المنزل". وأضاف "وهو يساعد المحققين الآن في تحديد مكان السلاح وهو مسدس عيار 9 ملم قال إنه ألقى به في مكان قريب، ولم يتضح من أين حصل على المسدس".

Last night a 14-year-old boy shot and killed all five members of his family.

I spoke to relatives who arrived to the scene this morning...

Here’s how they reacted:@WAAYTV #elkmont #Alabama #shooting pic.twitter.com/TfwGRWSTv3 — Casey Albritton WAAY 31 (@NewsbyCasey) September 3, 2019

يأتي ذلك في أعقاب موجة من جرائم القتل الجماعي شهدتها الولايات المتحدة شملت قتل 7 أشخاص وإصابة 22 في تكساس في مطلع الأسبوع، منهم طفل رضيع.

وقتل مسلح الشهر الماضي 22 شخصاً وأصاب 24 بجروح في إل باسو في تكساس، وقتل مهاجمٌ آخر 9 أشخاص وأصاب 27 في دايتون بأوهايو.

ومع تجدد النقاش على مستوى البلاد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، إن التحقق من بيانات وخلفية مشتري السلاح ما كان ليمنع أعمال العنف في الفترة الأخيرة.