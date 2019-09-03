ترامب يحذر الصين: سأكون "أكثر تشددا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن محادثات التجارة بين واشنطن وبكين تمضي على ما يرام، لكنه حذر من أنه سيتبنى موقفا "أكثر تشددا" في المفاوضات إذا جرت المماطلة فيها حتى فترته الرئاسية الثانية، لتتفاقم مخاوف السوق من أن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ربما توقد شرارة ركود أمريكي.

وفرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جديدة يوم الأحد، في تصعيد لحرب الجمارك التي تقض مضجع الأسواق المالية، وتثير شبح الركود العالمي . ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولون صينيون وأمريكان في واشنطن هذا الشهر لكن موعدا لم يتحدد بعد، حسب "رويترز".

وهبطت الأسهم الأمريكية اليوم بعد بيانات أظهرت انكماش نشاط المصانع في أغسطس آب للمرة الأولى منذ 2016، بينما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2016.

وكتب ترامب على تويتر، متجاهلا البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية الأخيرة، "نبلي بلاء حسنا في مفاوضاتنا مع الصين"، مضيفا أن بكين لا يمكنها تحمل تبعات التلكؤ في المحادثات في ضوء الأضرار التي تلحقها الرسوم الجمركية الأمريكية باقتصادها.

For all of the “geniuses” out there, many who have been in other administrations and “taken to the cleaners” by China, that want me to get together with the EU and others to go after China Trade practices remember, the EU & all treat us VERY unfairly on Trade also. Will change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2019

وقال ترامب إنه إذا لم تحل الولايات المتحدة والصين خلافهما وفاز بفترة رئاسية جديدة فإن "الاتفاق سيصبح أصعب بكثير! في غضون ذلك، ستنهار سلسلة الإمدادات في الصين وستزول شركات ووظائف وأموال".

ولم يذكر تفاصيل بخصوص المفاوضات ولا كيف يمكن أن تزداد صعوبة.

وقال توماس دونهو الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية لتلفزيون سي.إن.بي.سي إن الشركات الأمريكية والعمال يتحملون تبعات الرسوم الأمريكية، لكن اقتصاد الصين يتضرر أيضا.

وحث دونهو الرئيس ترامب على تأجيل رسوم جديدة بدأ سريانها لإعطاء فسحة من الوقت أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق.

وقال إن سن الكونغرس اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ممكن، وسيساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي وطمأنة الأسواق المالية. وقال "قد يمتد أثره إلى ما نقوم به بخصوص الصين".