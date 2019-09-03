وكالة: إيران ستقلص التزاماتها في الاتفاق النووي بحلول الخميس

نقلت وكالات أنباء إيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستقلص مزيدا من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 ما لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق بحلول يوم الخميس.