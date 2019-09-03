بدعوى ضيق الوقت… نتنياهو يلغي زيارته إلى الهند

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته إلى الهند قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست المقبلة.

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن نتنياهو قرر إلغاء زيارته إلى الهند، التي كان من المتوقع أن يجريها في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، أي قبل 8 أيام من الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 17 الشهر الجاري.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن نتنياهو هاتف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، صباح اليوم، واتفقا على تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الهند بعد الانتخابات الإسرائيلية ، بسبب قيود الجدول الزمني.

وأوردت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن مساعد ناريندرا مودي طلب تقديم زيارة نتنياهو إلى الهند في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب أن تكون الزيارة في الشهر الجاري، قبيل إجراء انتخابات الكنيست رقم 22.

وكان من المقرر أن تكون زيارة نتنياهو إلى الهند قصيرة، أي 24 ساعة فقط، لكن نتنياهو فضل أن يقضي هذا الوقت في المراحل الحاسمة من الانتخابات، وأن يقوم بزيارة أطول بعد الانتخابات.

يشار إلى أن آخر زيارة لنتنياهو إلى الهند كانت في يناير/ كانون الثاني 2018.