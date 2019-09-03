طهران تحقق في تورط دول بتخريب البرنامج النووي الإيراني عام 2007

وقال موسوي في تعليق له "إن وزارة الخارجية، وسفارة طهران في هولندا تتحقق بعناية من تلك المعلومات."
وبحسب صحيفة "إن إل تايمز"، فإن صحيفة "فولكس كرانت" الهولندية نقلت عن مصادر، أن عميلا للاستخبارات الهولندية قد اخترق منشأة نووية في مدينة نطنز الإيرانية وقام بنشر فيروس مدمر أدى إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لسنوات، وأفيد بأن الحديث يدور حول الفيروس "ستوكسنيت"، الذي تم تطويره من قبل وكالات استخبارات الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي نفس الوقت، وفقا لمصادر الصحيفة، فإن ألمانيا لعبت أيضا دورا محددا في المهمة تحت رمز "اوليمبيك غاميس"، التي قدمت المعلومات التقنية اللازمة، وكذلك المملكة المتحدة وفرنسا.
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