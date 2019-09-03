طهران تحقق في تورط دول بتخريب البرنامج النووي الإيراني عام 2007

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، بأن طهران قلقة إزاء تقارير إعلامية تشير إلى احتمال تورط هولندا في تخريب برنامج إيران النووي عام 2007، موضحا أن عملية التحقق من المعلومات جارية.

طهران - سبوتنيك . وأشار موسوي إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية قد أعربت عن قلقها لوفد وزارة الخارجية الهولندية الموجود في طهران بزيارة مقررة مسبقا.

وقال موسوي في تعليق له "إن وزارة الخارجية، وسفارة طهران في هولندا تتحقق بعناية من تلك المعلومات."

وبحسب صحيفة "إن إل تايمز"، فإن صحيفة "فولكس كرانت" الهولندية نقلت عن مصادر، أن عميلا للاستخبارات الهولندية قد اخترق منشأة نووية في مدينة نطنز الإيرانية وقام بنشر فيروس مدمر أدى إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لسنوات، وأفيد بأن الحديث يدور حول الفيروس "ستوكسنيت"، الذي تم تطويره من قبل وكالات استخبارات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي نفس الوقت، وفقا لمصادر الصحيفة، فإن ألمانيا لعبت أيضا دورا محددا في المهمة تحت رمز "اوليمبيك غاميس"، التي قدمت المعلومات التقنية اللازمة، وكذلك المملكة المتحدة وفرنسا.