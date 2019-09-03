شرطة جنوب أفريقيا تعتقل مزيدا من الأشخاص مع انتشار أعمال الشغب

اعتقلت شرطة جنوب أفريقيا أكثر من 80 شخصا وأكدت وفاة خمسة مع تصاعد أعمال الشغب في جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا، اليوم الثلاثاء، لتمتد إلى بلدات مجاورة هاجمت فيها مجموعات متاجر يملكها أجانب بشكل أساسي.

وتناثرت قطع الحجارة والزجاج في شوارع بلدة ألكسندرا، مساء اليوم، بعدما التهمت النيران مباني في خضم معارك الشرطة مع مجموعات محلية، وفقا لرويترز.

وأشار أبوشي داستا وهو إثيوبي يملك متجرا إلى الأرفف الفارغة والثلاجات الخاوية، وأبلغ تلفزيون رويترز أن متجره بالكامل سرق وتعرض للتخريب خلال الليل.

90+ people were arrested in South Africa for riots targeting mostly foreigner-owned shops.



Similar past riots were triggered by unemployment (~30%) and inequality.



South Africa is one of the most unequal countries, says @WorldBank, with Black people most at risk of being poor. pic.twitter.com/mgFSUu8vSS — AJ+ (@ajplus) September 3, 2019

وقال "حتى الآن نخشى من المجيء إلى هذا الجزء" ويبيع متجره الخبز والحليب وبطاقات شحن الهواتف المحمولة، وفي المنطقة التي تسكنها الطبقة العاملة والتي كثيرا ما تهزها اضطرابات واحتجاجات على تردي أوضاع المعيشة والوظائف.

وأدت أحدث موجة من أعمال العنف في جنوب أفريقيا إلى إثارة مخاوف من عودة العنف الذي استهدف الأجانب في 2015، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وقبل ذلك قتل نحو 60 في موجة اضطرابات في جميع أنحاء البلاد في 2008.