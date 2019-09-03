مقترح يوناني لاستعادة منحوتات البارثينون من بريطانيا

أكدت اليونان اليوم الثلاثاء استعدادها لإعارة المتحف البريطاني بعض كنوزها في مقابل إمكانية عرضها لمنحوتات البارثينون الرخامية بشكل مؤقت وقالت كذلك إن الاقتراح لا يغير مطلبها الثابت منذ فترة طويلة باستعادة منحوتات البارثينون بشكل دائم.

وحسب "رويترز" قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لصحيفة أوبزيرفر البريطانية يوم الأحد إنه مستعد لإعارة لندن قطعا فنية مهمة "لم تغادر اليونان من قبل" في مقابل عرض المنحوتات الرخامية في أثينا عام 2021 عندما تحتفل البلاد على مرور 200 عام على بدء حرب استقلالها.

وطالبت أثينا مرارا باستعادة المنحوتات التي يبلغ عمرها 2500 عام التي نقلها اللورد إلجين البريطاني من معبد أكروبوليس عندما كانت اليونان تحت الحكم العثماني.

واستبعد المسؤول عن المنحوتات في متحف لندن إعادتها قائلا "المنحوتات جزء من تراث يشترك فيه الجميع ويتجاوز الحدود الثقافية".

وقال ميتسوتاكيس للصحيفة "نظرا لأهمية عام 2021 سأقترح على (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس (جونسون) كخطوة أولى.. أعرني المنحوتات لفترة زمنية محددة وسأرسل لك قطعا فنية مهمة جدا لم تغادر اليونان من قبل لعرضها في متحف لندن".

© REUTERS / Dylan Martinez منحوتات البارثينون الرخامية في متحف لندن

وقالت وزير الثقافة اليونانية لينا ميندوني لتلفزيون سكاي اليوم الثلاثاء إن الوزارة سترسل طلبا رسميا لبريطانيا عندما يقرر رئيس الوزراء ذلك.