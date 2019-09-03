مقترح يوناني لاستعادة منحوتات البارثينون من بريطانيا

وطالبت أثينا مرارا باستعادة المنحوتات التي يبلغ عمرها 2500 عام التي نقلها اللورد إلجين البريطاني من معبد أكروبوليس عندما كانت اليونان تحت الحكم العثماني.
واستبعد المسؤول عن المنحوتات في متحف لندن إعادتها قائلا "المنحوتات جزء من تراث يشترك فيه الجميع ويتجاوز الحدود الثقافية".
وقال ميتسوتاكيس للصحيفة "نظرا لأهمية عام 2021 سأقترح على (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس (جونسون) كخطوة أولى.. أعرني المنحوتات لفترة زمنية محددة وسأرسل لك قطعا فنية مهمة جدا لم تغادر اليونان من قبل لعرضها في متحف لندن".
وقالت وزير الثقافة اليونانية لينا ميندوني لتلفزيون سكاي اليوم الثلاثاء إن الوزارة سترسل طلبا رسميا لبريطانيا عندما يقرر رئيس الوزراء ذلك.
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