بنغلادش توقف خدمات الانترنت جزئيا في مخيمات اللاجئين الروهينغا

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في بنغلادش، يوم الثلاثاء، إنها أمرت شركات الهواتف المحمولة بأن توقف جزئيا خدمات البيانات فائقة السرعة للمناطق التي يعيش فيها لاجئو الروهينغا في مخيمات مترامية الأطراف، مشيرة إلى مخاوف أمنية عقب وقوع أعمال عنف في المنطقة في الآونة الأخيرة.

جاءت هذه الخطوة عقب زيادة الجرائم العنيفة في منطقة كوكس بازار الجنوبية، حيث يعيش أكثر من مليون من اللاجئين الروهينغا في مخيمات، وفقا لرويترز.

وقال ذاكر حسين خان، المتحدث باسم لجنة تنظيم الاتصالات في بنغلادش "طلبنا من الشركات وقف خدمات الجيلين الثالث والرابع من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، في المخيمات في كوكس بازار". وأضاف أن هذا القرار اتخذ لأسباب أمنية.

Bangladesh tells telecom operators to stop services in Rohingya camps https://t.co/Mg8oUVHqsQ pic.twitter.com/ZKPphSVZtK — NDTV (@ndtv) September 3, 2019

وقال "طُلب من الشركات إبلاغنا بحلول التاسع من سبتمبر بالإجراءات التي اتخذتها، لسحب شرائح الهواتف المحمولة التي يستخدمها الروهينغا وما ستفعله لوقف بيع تلك الشرائح لهم".

وطلبت السلطات من الشركات، يوم الأحد، منع خدمات الهواتف المحمولة والتوقف عن بيع شرائح هذه الهواتف للروهينغا.

وكان أكثر من 730 ألفا من الروهينجا قد فروا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش بعد حملة قادها الجيش في أغسطس/آب عام 2017 قالت الأمم المتحدة، إنها نفذت "بنية الإبادة الجماعية". وتنفي ميانمار كل الادعاءات تقريبا.