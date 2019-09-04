فنزويلا تعلن إطلاق مناورات عسكرية بالقرب من الحدود الكولومبية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق على الحدود الغربية للبلاد مع كولومبيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال مادورو: "أمرت القيادة الاستراتيجية للجيش الفنزويلي وجميع الوحدات العسكرية الحدودية بإعلان مستوى تهديد (مرتفع).... في مواجهة العدوان الكولومبي ضد فنزويلا".

وأضاف مادورو، أمرتهم بإجراء مناورات عسكرية - والتي أطلق عليها (السيادة والسلام) - في الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر/أيلول عبر الحدود الغربية للبلاد".

Maduro alerts Venezuela military, citing Colombian threat https://t.co/Bkly1uMdLD pic.twitter.com/PGHUvPXhOK — Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 4, 2019

ويوم السبت، قدمت الحكومة الفنزويلية أدلة على ما أسمته معسكرات التدريب شبه العسكرية في كولومبيا، التي كانت تستخدم لتدريب الإرهابيين على التخطيط لشن هجمات عنيفة على مادورو.

وعرض وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز على شاشات التلفزيون الحكومية صورًا للمخيمات المزعومة، واتهم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بعدم فعل أي شيء لمنع العدوان على كاراكاس.

وتتهم الدولتان المتجاورتان بانتظام بعضهما البعض بدعم الميليشيات المناهضة للحكومة.