البلد الأكثر خطورة في العالم بالنسبة لوزير الدفاع الأمريكي السابق

يوم الثلاثاء، تم بيع كتاب جديد لوزير الدفاع الأمريكي السابق، Call Sign Chaos: Learning to Leading. كتب ماتيس: "من بين جميع البلدان التي تعاملت معها، أعتبر أن باكستان هي الأكثر خطورة".

وأوضح ماتيس، متحدثًا في مجلس العلاقات الدولية في نيويورك أن "تطرف المجتمع، سبب الخطورة"، مشيرا إلى أن "العسكريين الباكستانيين" يتفقون معه في نفس الرأي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي السابق: "إنهم يدركون ما يحدث، يفهمون ذلك. عندما يكون المجتمع متطرف، أضف إلى هذا الترسانة النووية الأسرع نموًا في العالم، تفهمون لماذا أحد معتقداتي هو أننا بحاجة إلى التركيز على الحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي. هذه هي المشكلة الأكبر الآن".

استقال ماتيس، الذي شغل منصب وزير الدفاع من بداية إدارة ترامب (في يناير/كانون الثاني عام )2017 ، استقال في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. استقال ماتيس بعد قرار ترامب في نهاية عام 2018، بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. في خطاب الاستقالة، أشار وزير الدفاع إلى عدد من الخلافات مع الرئيس ترامب.