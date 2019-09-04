وسائل إعلام: قمر صناعي روسي يقترب من جهاز أمريكي

اقترب القمر الصناعي الروسي "لوتش" "المتجول" من جهاز أمريكي من شركة الاتصالات الأمريكية "إنتلسات" في مدار ثابت بالنسبة للأرض، وفقًا لتقاريرc4isrnet .

ونقل الموقع عن أنظمة التتبع الفضائي CelesTrak، اقترب القمر الصناعي لوتش، في 27 أغسطس/آب، وتوقف بالقرب من القمر الصناعي إنتلسات 17.

كما نقل الموقع بيانات World Foundation Safe ، أن القمر الصناعي الروسي قد وقف عدة مرات لفترات قصيرة على خطوط عرض مختلفة حوالي 17 مرة خلال الخمس السنوات الماضية.

أعرب البنتاغون في السابق عن قلقه إزاء مناورات القمر الصناعي لوتش. في سبتمبر/أيلول عام 2018، اتهم وزير الدفاع فلورنس بارلي روسيا بـ "السلوك العدائي" عندما زُعم أنه اقترب من جهاز أثينا الفرنسي العسكري.

يشير مورد c4isrnet إلى أن لدى الصين والولايات المتحدة أيضًا أقمار مراقبة مماثلة، والتي يمكنها التعامل مع الأجهزة الأخرى. وقالت مؤسسة Safe World إن أقمار التجسس العسكرية الأمريكية لبرنامج التوعية بالأوضاع الفضائية (GSSAP) حلقت مرارا وتكرارا إلى مسافة صغيرة من سفينة الفضاء العسكرية والمدنية الروسية والصينية لمراقبتهما. على وجه الخصوص، في عام 2017 ، اقتربت من لوتش.

في 2014-2016 ، تم إطلاق أربعة أقمار صناعية أمريكية إلى مدار في إطار برنامج التوعية بالحالة الفضائية للأرض (GSSAP) ، المصمم للتحكم في الفضاء لصالح القوات الجوية الأمريكية. ووفقًا للمعلومات الرسمية، فإنها تحلق على ارتفاع أعلى وأقل من المدار الثابت بالنسبة للأرض (مدار دائري على ارتفاع 3586 كيلومترًا) وتلتقط صورا للأقمار الصناعية والأجسام الفضائية الأخرى باستخدام المعدات الإلكترونية البصرية.

تم إطلاق القمر الصناعي لوتش ثنائي الغرض من محط بايكونور الفضائية في 27 سبتمبر/كانون الأول عام 2014، على مركبة إطلاق "بروتون-إم"، وتم تصميمه وتصنيعه بواسطة شركة "أنظمة معلومات الأقمار الصناعية". هذه الأقمار الصناعية هي مكونات للنظام الفضائي المتعدد الوظائف للبث، أنشئت في إطار برنامج الفضاء الفيدرالي لروسيا للفترة 2006-2015.

تم تصميم هذا النظام لتوفير الاتصالات للقطاع الروسي من محطة الفضاء الدولية، والمركبة الفضائية المنخفضة المدار، ومركبات الإطلاق، ووحدات التشريع مع المحطات الأرضية.