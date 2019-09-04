وزير إيراني يخاطب ترامب: عليك التوقف عن تقليد هذه الشخصية الشريرة

دعا وزير الاتصالات والمعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، الرئيس الأمريكي إلى التوقف عن تقليد "ثانوس"، الشخصية الهزلية الشريرة للغاية، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية في مجال الفضاء.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عبر حسابه على تويتر، تعليقا لا يخلو من السخرية، أرفقه بصورة فضائية للكون وقال: "لا يمكنني حتى تحديد موقع الولايات المتحدة في هذه الصورة، ناهيك عن العقوبات في الفضاء".

وتابع الوزير الإيراني قائلا: "الكون والمستقبل المشرق ملك للجميع وليس للبعض. دونالد ترامب، توقفوا عن تقليد ثانوس".

I can't even locate the US in this picture, let alone sanctions on Space!

The universe & #BrightFuture✨ belong to everyone, not to a few!



Stop imitating #Thanos, Donald Trump! pic.twitter.com/LeacqqpmJL — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) September 4, 2019

و​أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية، التي تتخذها واشنطن ضد إيران، في ضوء الأزمة الحالية بين البلدين.

وشملت العقوبات الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على كيانات إيرانية، شملت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء والمعهد الإيراني لأبحاث الملاحة الفضائية، بحسب وكالة "رويترز".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم إبرامه معها في عام 2015، والذي وافقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات، في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأدت هذه العقوبات لخفض صادرات النفط الإيراني إلى النصف بالفعل.