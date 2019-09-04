الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سبعة قوارب واعتقال 24 أجنبيا في خليج عمان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه احتجز سبعة قوارب صيد، واعتقل 24 أجنبيا كانوا على متنها قرب ميناء جاسك في خليج عمان.

وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن "قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية"، مشيرا إلى "مصادرة 222 طن من الأسماك كانت على متن القوارب المذكورة".

يتبع...