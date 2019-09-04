صور مسربة لسيارة كهربائية من مرسيدس بنز

كشفت شركة "مرسيدس بنز" عن صور أحدث سياراتها "إي كيو سي" الكهربائية من سلسلة سيارات "إي كيو" والتي سيتم عرضها في 10 أيلول /سبتمبر الجاري في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وترتكز النسخات الكهربائية من مرسيدس على منصة خاصة للسيارات الكهربائية المعروفة بـ أم إي أي MEA.

وتشتمل سيارة مرسيدس EQC على محركين اثنين، واحدا لكل محور، وهذا يعني أن السيارة تعمل بآلية الدفع الرباعي.

وتشير شركة مرسيدس إلى أن القوة التي يوفرها المحركان تبلغ 402 حصانا ويصل مداها إلى 600 كيلومتر.

ووفقًا لهذا المؤشر، ستتمكن سيارة "إي كيو سي" من منافسة مثيلاتها كسيارة تيسلا من طراز إس وسيارة بورش تايكان.

بالإضافة إلى "إي كيو سي" الكهربائية، تعرض مرسيدس بنز طراز جديد من سيارة GLB المدمجة من نسخة AMG في معرض فرانكفورت.

وزودت السيارة بمحرك بقوة 306 أحصنة تتسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5.2 ثانية فقط .

وفي شهر آذار /مارس الماضي، أعلنت الشركة أن سيارات AMG سيتم تحويلها إلى سيارات كهربائية في المستقبل .