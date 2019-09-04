إيران تكشف طبيعة الدعم الدفاعي الجوي الذي تقدمه لـ"أنصار الله"

وقال باقري، خلال كلمة له في أحد المراكز التعليمية التابعة لقوات الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، إن "جبهة المقاومة الإقليمية تضعف الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يوما بعد يوم، إذ وصل الشعب اليمني اليوم إلى حد الاكتفاء الذاتي في الدفاع عن نفسه"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: أن "اليمنيين اليوم تمكنوا من إسقاط العديد من الطائرات الحديثة، وهذا بالطبع لأن علوم الثورة الإسلامية ودعمنا المعنوي كان وراءهم".

وفي جانب آخر من حديثه، قال رئيس الأركان الإيراني، إن طهران تعيش الآن في منطقة غير آمنة، إلا أنها تعد ضمن البلدان الأكثر أمنا في العالم، مضيفا أن أكثر التهديدات موجهة لإيران، إلا أنها لا تتعرض لأي هجوم، والسبب في ذلك يعود إلى قدراتها الرادعة التي تمنع الأعداء من القيام بأي عدوان عليها.