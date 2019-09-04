رئيس وزراء إيطاليا يشكل الحكومة الجديدة

أعلن السكرتير العام للرئاسة الإيطالية، أوغو دزامبينتي، أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي استقال مؤخرا، وافق على ترأس الحكومة وقام بتشكيل حكومة جديدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال دزامبينتي "الرئيس سيرجو ماتاريلا استقبل البروفيسور جوزيبيه كونته الذي وافق على ترأس الحكومة وقدم أعضاءها للرئيس".

في سياق متصل، كانت حركة "5 نجوم" الإيطالية المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط، قد كشفت عن برنامج سياسي مشترك، أمس الثلاثاء، لتحالفهما المقترح الذي يضع طرح ميزانية توسعية لعام 2020 في صدارة أولوياته.

ذكرت وكالة "رويترز" أن حركة "5 نجوم"، التي تأسست قبل عشر سنوات بدافع معارضة الحزب الديمقراطي، وافقت على تشكيل حكومة جديدة مع خصمها السابق للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة بعد انهيار تحالفها السابق مع حزب الرابطة اليميني المتطرف الشهر الماضي.

ويجري أنصار الحركة اقتراعا عبر الإنترنت على ما إذا كان يتعين تأييد التحالف المقترح من المتوقع أن تصدر نتائجه في الساعة 1730 بتوقيت غرينتش. وبعد فترة وجيزة من بدء التصويت نشر الحزبان برنامجا من 26 نقطة لتعزيز الحكومة المزمع تشكيلها.

وقالت الحركة، في مدونة أمس الثلاثاء دعت فيها أنصارها لتأييد الاتفاق، "تشهد البلاد لحظة في غاية الدقة. ويتعين معالجة الأمر بالتركيز على مصالح واحتياجات المواطنين والمجتمع الذي نشكله كلنا معا".