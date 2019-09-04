ترامب يهنئ بولندا بذكرى الاحتلال النازي لها

ووفقا لصحيفة "انديبنت" الأمريكية أجاب ترامب على سؤال أحد للصحفيين يوم الأحد 1 أيلول/ سبتمبرعما إذا كان يريد أن يقول أي شيء لبولندا: "نعم، لدي رسالة رائعة لبولندا، ومايك بينس، نائب الرئيس يهبط في هذه الأثناء في بولندا، وأتطلع إلى أن أكون هناك قريبا... لكني أريد أن أهنئ بولندا، فهي بلد عظيم فيها شعب عظيم."

وانهات التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تساءل أحدهم "هل أنت جاد؟" قل إن هذه مزحة".

وسخر مستخدم آخر بقوله "يبدو أنه ليس على دراية بما حدث عام 1939".

وكان ترامب قد تخلى عن خطته لحضور مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في بولندا في 1 أيلول/ سبتمبر وأرسل نائبه مايك بينس إلى وارسو بدلا عنه، بدعوى اقتراب إعصار "دوريان" من سواحل الولايات المتحدة.