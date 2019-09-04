فقدان أكثر من ألفي علم من شوارع طشقند في يوم الاستقلال

انتقد متحدث باسم حكومة مدينة طشقند، عاصمة أوزبكستان، اليوم الأربعاء، ظاهرة فقدان أكثر من ألفي علم من شوارع العاصمة، عقب انتهاء الاحتفالات بيوم الاستقلال، الذي يصادف في الأول من شهر أيلول/ سبتمبر، من كل عام.

طشقند - سبوتنيك. قال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع، في ليلة 1 إلى 2 أيلول/ سبتمبر، فقدت خدماتنا (مديريتنا) أكثر من ألفي علم كانت مثبتة في شوارع المدينة".

وأضاف المتحدث "نحث مواطنينا على أن يكونوا أكثر وعيا، وأن يتعاملوا بحذر مع المال العام الذي يستخدم لتزيين العاصمة".

وبحسب الإدارة، تم تثبيت 6852 علماً للبلاد في شوارع العاصمة طشقند، اختفى منها نحو 2037، وأن سعر العلم الواحد يبلغ 70 ألف سوم (حوالي 7.5 دولار).

وانتشرت مساء الأول من أيلول/ سبتمبر، على مواقع التواصل، كالنار في الهشيم، رسائل ومقاطع فيديو، تبين عشرات السيارات وهي تتجول في شوارع العاصمة طشقند رافعة أعلام البلاد، إضافة لأشخاص وهم ينتزعون الأعلام المثبتة، ما أدى إلى حدوث حالة مرورية طارئة، أثارت سخط العامة.

يذكر أن أوزبكستان احتفلت بالذكرى 28 ليوم الاستقلال في 1 أيلول/ سبتمبر هذا العام، وأعلنت العطلة الرسمية في البلاد لمدة 4 أيام.