ترامب: إيران تريد التفاوض ولن نرفع العقوبات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن الباب مفتوح أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، كاشفا أن إيران تريد التفاوض.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله اليوم الأربعاء أن الباب مفتوح أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحول هذا، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "كل شيء ممكن".

وأضاف ترامب أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق لكنه قال إن واشنطن لن ترفع العقوبات المفروضة على طهران.

هذا وفُرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة لتشمل مواطنين إيرانيين وإماراتيين وهنود ولبنانيين على صلة بشركات النقل والطاقة. كما تشمل قائمة العقوبات أسماء 6 ناقلات نفط على علاقة بالشركات المفروض ضدها عقوبات وإيران.

وبحسب "رويترز"، فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات فيما يعتبر انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو تموز.

من ناحيته أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، برايان هوك، أن الولايات المتحدة قررت رصد مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولارا لمن يساعد في تقويض العمليات المالية للحرس الثوري الإيراني.