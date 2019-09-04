رئيس هيئة الأركان الروسية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

بحث رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، الوضع في سوريا في سياق منع الحوادث أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الرابع من أيلول/ سبتمبر، جرت محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع، الجنرال فاليري غيراسيموف، ورئيس لجنة قادة أركان الولايات المتحدة الجنرال جوزيف دانفورد".

وأضاف البيان، "بحث رئيسا الأركان الوضع في سوريا في سياق منع الحوادث أثناء عمليات مكافحة التشكيلات الإرهابية".

يذكر أن محادثات جرت بين الطرفين في آذار/مارس الماضي، في فيينا، حيث جرى بحث عمليات التحالف على الأراضي السورية بقيادة الولايات المتحدة، ومستقبل العلاقات العسكرية بين موسكو وواشنطن ووضع الأمن العالمي الراهن.