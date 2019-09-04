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21:29 04 سبتمبر/ أيلول 2019
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    "تويتر" تعد بالتصدي للإساءة العنصرية ضد لاعبي كرة القدم في بريطانيا

    © REUTERS / Kacper Pempel
    العالم
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    أعلنت شركة "تويتر" أنها اتخذت إجراءات بشأن أكثر من 700 حالة ”إساءة وتصرف يحض على الكراهية في منافسات كرة القدم في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين"، ووعدت بمواصلة جهودها للحد من هذه المشاكل.

    أفادت "رويترز" أن شركة ”تويتر“ في بريطانيا، أكدت في بيان رسمي “اتخذنا إجراءات خلال الأسبوعين الماضيين بشأن أكثر من 700 حالة إساءة وتصرف يحض على الكراهية في منافسات كرة القدم في بريطانيا، وهذا النوع من التعليقات لا مكان له في الخدمات التي نقدمها، وسنستمر في اتخاذ إجراءات تستهدف تلك الأقلية التي تحاول إفساد الأمور على غالبية المستخدمين“.

    وأضافت الشركة "هذه التصرفات لا تعكس توجه الغالبية العظمى من جمهور تويتر …استغرق الأمر سنوات لتأسيس علاقات قوية مع الأندية والمنظمات والداعمين، ونُكن تقديرًا كبيرًا لهذه العلاقات".

    وأشار موقع التواصل الاجتماعي إلى أن ممثلين عنه التقوا مسؤولين في رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا والأندية المتضررة واتفقوا على اتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة المسألة بشكل جماعي.

    وأفادت "نريد أن نمارس دورنا بكبح هذه التصرفات المرفوضة… سنستمر في الاتصالات مع شركائنا والأندية بهدف التصدي لأي إساءة واتخاذ إجراءات سريعة ضد الحسابات التي تنتهك لوائحنا، وبالتعاون مع رابطة اللاعبين المحترفين سنشارك في برامج تدريب اللاعبين، وسننظم سلسلة دورات تثقيفية للأعضاء لدعم طموح الرابطة في معالجة هذه المشكلة".

    موقع تويتر
    © REUTERS / Thomas White
    قرصنة حساب رئيس "تويتر" على موقع التغريدات الشهير
    وتعرض بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد لإساءة عنصرية على الإنترنت بعد أن أهدر ركلة جزاء في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، وقالت ”تويتر“ حينها إنها ستناقش الأمر مع مسؤولين في النادي وأعضاء في منظمة (كيك.إت.أوت) البريطانية المناهضة للتمييز.

    ودعا فرانك لامبارد مدرب تشيلسي شركات التواصل الاجتماعي إلى تسجيل بيانات المستخدمين للقضاء على التعليقات العنصرية بعد استهداف المدافع كورت زوما والمهاجم تامي أبراهام.

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    الكلمات الدلالية:
    محاربة, الدوري الإنجليزي, كرة القدم, العنصرية, تويتر
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