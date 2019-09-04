روحاني يعلن موعد بدء الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات النووية الإيرانية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران سوف تبدأ الخطوة الثالثة في إطار خفض التزاماتنا النووية ضمن الاتفاق النووي بعد غد الجمعة.

طهران – سبوتنيك. وأضاف روحاني خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء الإجتماع الذي ضم رؤساء السلطات الثلاث في ايران اليوم الأربعاء:

"خطوتنا الثالثة تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي وإنتاج ما نحتاجه لتخصيب اليورانيوم"، مؤكدا أن الأيام المقبلة "ستشهد بأن المنظمة الإيرانية للطاقة النووية ستسارع أنشطتها".

وتابع روحاني "سنمنح مهلة شهرين للدول الأوروبية وسنعود إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي إذا توصلنا إلى نتيجة مرجوة معها"، مشيرا إلى أن إجراءات إيران بتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي هي ضمن قرارات المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 8 أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية مشددة ضد إيران عبر مرحلتين، أولهما في آب/ أغسطس، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.

وأعلنت إيران قبل أيام خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

ومنحت إيران مهلة 60 يوما إضافية للمفاوضات بين الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.

وأعلنت إيران مطلع تموز/ يوليو الماضي، تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب، وهو 300 كغ، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل الـ7 من الشهر نفسه".