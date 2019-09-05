بوتين: ماليزيا شريك ذو أولوية لروسيا في آسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إن ماليزيا شريك ذو أولوية بالنسبة لروسيا في آسيا.

فلاديفستوك - سبوتنيك. وقال بوتين: إن "ماليزيا شريك ذو أولوية لروسيا في أسيا، ونحن سعداء للغاية كون العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل إيجابي".

وأضاف الرئيس الروسي: "أنا سعيد لاتاحة الفرصة لي، للحديث عن العلاقات الثنائية [بين ماليزيا وروسيا] على هامش هذا الحدث".

وأعرب بوتين عن أمله في أن تكون اجتماعات المنتدى الشرقي مفيدة ومثيرة للاهتمام للشركاء الماليزيين.

من جانبه، أعرب مهاتير محمد، عن ترحيبه باستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بلاده.

وقال مهاتير محمد لوكالة "سبوتنيك"عشية لقائه مع بوتين على هامش أعمال المنتدى الشرقي، اليوم الخميس:

"سنكون سعداء للغاية باستضافة الرئيس بوتين، وسيكون هذا استمرارا للحوار الذي نجريه".

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 4-6 أيلول / سبتمبر الحالي. وتقوم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بتغطية أعمال الأسبوع بصفتها الشريك الإعلامي الرئيسي.