بوتين: العلاقات الثنائية بين روسيا واليابان مستقرة وتتطور بشكل حيوي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ترحيب بلاده بالحوار مع اليابان لأن ذلك سيساهم في تطوير العلاقات الثنائية.

فلاديفستوك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الخميس: "نلتقي معكم [آبي] بانتظام ونستغل كل فرصة لمواصلة حوارنا".

وأضاف الرئيس الروسي: "نحن سعداء للغاية بذلك، لأنه يساهم في تطوير علاقاتنا الثنائية".

ويعول آبي أن يناقش مع الرئيس الروسي العلاقات الثنائية، بما في ذلك قضية معاهدة السلام.

وقال آبي في بداية الاجتماع مع بوتين:

"أتطلع إلى تبادل صريح لوجهات النظر حول القضايا الثنائية، بدءا بمشكلة إبرام معاهدة سلام".

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 4-6 أيلول / سبتمبر الحالي. وتقوم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بتغطية أعمال الأسبوع بصفتها الشريك الإعلامي الرئيسي.