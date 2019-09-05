ماليزيا تفاوض روسيا بشأن تجديد أسطولها من المقاتلات

قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إن ماليزيا تتفاوض مع روسيا بشأن تجديد محتمل لأسطولها من المقاتلات.

فلاديفوستوك- سبوتنيك. وتحدث رئيس الوزراء الماليزي لوكالة " سبوتنيك " على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الخميس، وقال: "سيكون القرض مفيدًا للغاية، ولكن علينا أن نفكر في تخفيض الفائدة على القرض، وكذلك السداد. من الصعب بيع الطائرات القديمة، لذلك يجب علينا أن ندرس بجدية الاقتراح الخاص بإعادة الطائرات القديمة".

وتتفاوض ماليزيا مع الشركات الروسية بشأن إعادة مقاتلاتها القديمة وشراء مقاتلات جديدة من طراز "ميغ-35" مقابل سداد الفارق في السعر.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك، وقال بوتين إن "ماليزيا شريك ذو أولوية بالنسبة لروسيا في آسيا".

وتابع: إن "ماليزيا شريك ذو أولوية لروسيا في آسيا، ونحن سعداء للغاية كون العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل إيجابي".

وأضاف الرئيس الروسي: "أنا سعيد لإتاحة الفرصة لي، للحديث عن العلاقات الثنائية (بين ماليزيا وروسيا) على هامش هذا الحدث".

وأعرب بوتين عن أمله في أن تكون اجتماعات المنتدى الشرقي مفيدة ومثيرة للاهتمام للشركاء الماليزيين.

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 4-6 أيلول / سبتمبر الحالي. وتقوم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بتغطية أعمال الأسبوع بصفتها الشريك الإعلامي الرئيسي.