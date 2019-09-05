ماليزيا تفاوض روسيا بشأن تجديد أسطولها من المقاتلات

وتتفاوض ماليزيا مع الشركات الروسية بشأن إعادة مقاتلاتها القديمة وشراء مقاتلات جديدة من طراز "ميغ-35" مقابل سداد الفارق في السعر.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك، وقال بوتين إن "ماليزيا شريك ذو أولوية بالنسبة لروسيا في آسيا".
وتابع: إن "ماليزيا شريك ذو أولوية لروسيا في آسيا، ونحن سعداء للغاية كون العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل إيجابي".
وأضاف الرئيس الروسي: "أنا سعيد لإتاحة الفرصة لي، للحديث عن العلاقات الثنائية (بين ماليزيا وروسيا) على هامش هذا الحدث".
وأعرب بوتين عن أمله في أن تكون اجتماعات المنتدى الشرقي مفيدة ومثيرة للاهتمام للشركاء الماليزيين.
وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 4-6 أيلول / سبتمبر الحالي. وتقوم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بتغطية أعمال الأسبوع بصفتها الشريك الإعلامي الرئيسي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)