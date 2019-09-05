ماذا يخاف الرئيس الأوكراني؟

تحدث محلل سياسي أوكراني عن مخاوف تواجه، برأيه، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلن المحلل أدريه يرمولايف على شبكة التلفزيون، أن الرئيس زيلينسكي يتجنب مواجهة الواقع المعاش.

وعن سبب تهرب رئيس الجمهورية من الواقع، قال المحلل إن الرئيس زيلينسكي يخشى أن يجد الواقع قاسيًا. ولذلك يبقى رئيس الجمهورية حبيس العالم الافتراضي.

وفي ظن المحلل، فإن إجراءات الحكومة الأوكرانية لا تمت بصلة إلى حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أوكرانيا.

وتسلم زيلينسكي سدة رئاسة الجمهورية قبل مائة يوم. ورأى برلمانيون روس أن الرئيس الأوكراني الجديد حاول أن يظهر بمظهر الشخصية المستقلة، ولكنه لم يحقق أي تقدم على أرض الواقع في مجال السياسة الداخلية والخارجية حتى الآن.