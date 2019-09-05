رئيس الوزراء الياباني: روحاني قال إن إيران لا تنتج أسلحة نووية

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال له إن إيران لا تنتج أسلحة نووية.

فلاديفوستوك - سبوتنيك. ووجه روحاني دعوة إلى رئيس الوزراء الياباني، لتطبيع الوضع حول الاتفاق النووي مع إيران، واستخدام العلاقات التاريخية معها.

وقال آبي، خلال جلسة المؤتمر الاقتصادي الشرقي: "فيما يتعلق بإيران والمشاكل النووية، أتمنى أن يتم حل كل هذا من خلال المفاوضات".

وتابع: "لقد طورت اليابان علاقات ودية تاريخية مع إيران، ولذا أعتقد دائما أنه يجب استخدام العلاقات التاريخية الجيدة".

واستطرد: "لذا قمت بزيارة إيران وتفاوضت مع الرئيس حسن روحاني، وكذلك مع المرشد الأعلى آية الله خامنئي.

وقال رئيس الوزراء الياباني: "روحاني، قال بوضوح، إن إيران لا تنتج أسلحة نووية ولن تستخدمها".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 8 أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية مشددة ضد إيران عبر مرحلتين، أولهما في أغسطس/آب، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر / تشرين الثاني من العام نفسه، وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.

وأعلنت إيران قبل أيام خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.