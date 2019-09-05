أمريكا عرضت على قبطان الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" النقود لتسليمها

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الولايات المتحدة عرضت على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" (سابقا Grace 1) تسليم الناقلة وإعطاءه مكافأة على هذا.

وفقا للصحيفة، في 26 أغسطس/آب، دعا المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، براين هوك، قبطان الناقلة، أكيليش كومار، لتسليم السفينة إلى دولة تصادرها نيابة عن الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، وعدت إدارة البيت الأبيض القبطان بعدة ملايين من الدولارات.

احتجزت سلطات جبل طارق البريطانية الناقلة الإيرانية غريس 1، التي ترفع علم بنما، في 4 يوليو/ تموز، للاشتباه في أنها سلمت النفط الإيراني إلى سوريا، متجاوزةً عقوبات الاتحاد الأوروبي. وكان على متن السفينة 28 من أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون من الهند وباكستان وأوكرانيا.

في 15 أغسطس، تم إطلاق سراح السفينة، لكن بعد يومين أصدرت محكمة أمريكية أمرًا بالقبض على الناقلة وطالبت بمصادرة كل النفط و 995000 دولار على متنها، ورفض جبل طارق الطلب.

قبل إطلاق سراحها، غيرت الناقلة اسمها إلى أدريان داريا واستبدلت العلم بالإيراني.

في 31 أغسطس، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية الناقلة الإيرانية أدريان داريا وقبطانها إلى قائمة العقوبات.