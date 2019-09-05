الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة إلى المجتمع الإيراني

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، رسالة قوية وعاجلة إلى المجتمع الإيراني.

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، وجه من خلالها رسالة قوية إلى الجمهور الإيراني.

الناطق العام بلسان #جيش_الدفاع في رسالة خاصة الى الجمهور الإيراني مع انطلاق حساباتنا باللغة الفارسية على مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا معنا لتعرفوا الحقيقة بعيدًا عن دعاية #نظام_الملالي https://t.co/aOnH379MAx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 5, 2019

وكتب أدرعي:

الناطق العام بلسان جيش الدفاع في رسالة خاصة إلى الجمهور الإيراني مع انطلاق حساباتنا باللغة الفارسية على مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا معنا لتعرفوا الحقيقة بعيدًا عن دعاية نظام الملالي.

وجاءت تغريدة أدرعي تعليقا على التغريدة التي نشرها، العميد رونين منليس، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في رسالة تهنئة (باللغة الفارسية) موجهة إلى أتباع الناطقين باللغة الفارسية، من إيران وحول العالم، من مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وقال منليس في تغريدته، التي جاءت باللغة الفارسية:

نحن ندعوك إلى متابعتنا ومعرفة الحقائق أولاً وقبل كل شيء من دعاية الملالي.