بوتين يتحدث عن دور تركيا على الساحة الدولية بعد حصولها على "إس-400"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تركيا بعد شرائها منظومة "إس-400"، حصلت على حماية موثوق بها، وزاد دورها على الساحة الدولية والإقليمية.

قال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي "أعتقد أنه بعد حصول تركيا على منظومة الدفاع الجوي "إس-400" أصبحت محمية بشكل جيد في السماء، وبالطبع، سيكون عمل تركيا بهذا الشكل مناسبا وملائما، والمقصود هنا دورها على الساحة الدولية وفي المنطقة"، كما نقلت صحيفة "ازفيستيا".

وفيما يتعلق بالمحادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية انضمام روسيا إلى مجموعة السبع، ذكّر بوتين بأن الزعيم التركي كان مهتما بالموضوع ولم يتطرق لمسألة مشاركة تركيا في مثل هذه القمة.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، يوم 12 تموز/ يوليو الماضي، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكدة على تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا. فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية، بأن "ثلاث طائرات محملة بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.