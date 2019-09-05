سلاح الجو الأمريكي: علينا التفكير أكثر في الاستخبارات بشأن الفضاء

وأعرب عن ثقته في أن أهمية الفضاء من حيث الحرب الحديثة عالية لدرجة أن الخصوم سيضعون بالضرورة تدابير مضادة. وعلى الولايات المتحدة أن تفهم ما يمكن توقعه وما يتوجب عليها أن تستجيب له.
بدورها أعربت مديرة وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية للفضاء، تينا هارينغتون، عن رأي مماثل. وقالت بهذا الصدد: "قد يكون الفضاء جديدًا في قائمة المجالات (الإجراءات المضادة)، لكن يجب أن نفكر في الأمر على قدم المساواة مع البقية: فهم ما يفعله خصومنا".
Today is LAUNCH day! @POTUS Donald Trump will establish U.S. Space Command at 4:00P.M. EDT. #WatchLive: https://t.co/JG5kMG348J @US_SpaceCom— U.S. Air Force (@usairforce) August 29, 2019
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في حفل أقيم يوم الخميس الماضي، بدء عمل قيادة الفضاء الأمريكية (قيادة عسكرية تركز على الفضاء)، ووصف الفضاء بالساحة التالية للعمليات العسكرية".
وكان ترامب قد أمر بإنشاء فرع سادس للجيش الأمريكي للتركيز على الفضاء، في خطوة قال منتقدوها إنها قد تضر بالقوة الجوية، بينما يقول مسؤولون إنها تحتاج لموافقة الكونغرس.
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