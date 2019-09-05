سلاح الجو الأمريكي: علينا التفكير أكثر في الاستخبارات بشأن الفضاء

أعلن نائب رئيس القيادة الفضائية للقوات الجوية الأمريكية، اللواء جون شو، اليوم الخميس، أنه يتعين على المخابرات الأمريكية تكثيف جهودها للحصول على معلومات حول ما تقوم به الدول الأخرى في الفضاء.

واشنطن - سبوتنيك . وقال شو في مؤتمر حول الاستخبارات والأمن القومي "عندما نفكر في الفضاء والاستخبارات، فإن الأمر يتعلق بجمع البيانات من الفضاء. وعلينا أن نفكر أكثر فأكثر في الاستخبارات بشأن الفضاء".

وأعرب عن ثقته في أن أهمية الفضاء من حيث الحرب الحديثة عالية لدرجة أن الخصوم سيضعون بالضرورة تدابير مضادة. وعلى الولايات المتحدة أن تفهم ما يمكن توقعه وما يتوجب عليها أن تستجيب له.

بدورها أعربت مديرة وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية للفضاء، تينا هارينغتون، عن رأي مماثل. وقالت بهذا الصدد: "قد يكون الفضاء جديدًا في قائمة المجالات (الإجراءات المضادة)، لكن يجب أن نفكر في الأمر على قدم المساواة مع البقية: فهم ما يفعله خصومنا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في حفل أقيم يوم الخميس الماضي، بدء عمل قيادة الفضاء الأمريكية (قيادة عسكرية تركز على الفضاء)، ووصف الفضاء بالساحة التالية للعمليات العسكرية".

وكان ترامب قد أمر بإنشاء فرع سادس للجيش الأمريكي للتركيز على الفضاء، في خطوة قال منتقدوها إنها قد تضر بالقوة الجوية، بينما يقول مسؤولون إنها تحتاج لموافقة الكونغرس.