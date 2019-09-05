وزير الخارجية الإسرائيلي: حلفنا مع أمريكا سيقتصر على إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحلف الأمريكي - الإسرائيلي سيقتصر على إيران.

أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الخميس، حوارا مع يسرائيل كاتس، أوضح من خلاله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيلتقي بوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في لندن اليوم الخميس.

وتوقع كاتس أن موضوع "الحلف الدفاعي" بين الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، الذي من المحتمل أن يقره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يهدف إلى تقديم دعم لنتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة، التي ستجري في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأيد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حلفا كهذا، شرط أن يقتصر على مواضيع وقضايا معينة، تبين أنها تتعلق بإيران.

وقال كاتس:

إن حلفا دفاعيا كهذا ـ بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي ـ يجب أن يقتصر على مواضيع محددة، على رأسها التهديد النووي وموضوع الصواريخ البعيدة المدى من إيران إلى إسرائيل.

وتابع كاتس في حواره مع الصحيفة العبرية:

لدينا وسائل دفاعية وهجومية، و أي حضور أمريكي في المنطقة سيدعم قدرات إسرائيل بالتأكيد.

وحول الهدف الحقيقي من زيارة نتنياهو إلى بريطانيا، اليوم، أوضح وزير الخارجية، يسرائيل كاتس أنه يوجد تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وأنه واثق من أن اللقاء اليوم سيبحث مواضيع العمليات والتهديدات في المنطقة كلها.