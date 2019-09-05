زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب بحر الصين الجنوبي

أفاد مركز رصد الزلازل الصيني، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بلغت قوته 5.2 درجة (وفق مقياس ريختر) ضرب بحر الصين الجنوبي.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح المركز أن الهزات سجلت في الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي (16:58 بتوقيت موسكو).

ولم يعلن المركز عن تهديدات بحدوث تسونامي.

كما لم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات.

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