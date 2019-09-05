فرنسا تدعو إيران إلى الامتثال لالتزامات الاتفاق النووي

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إيران يوم الخميس إلى الامتناع عن أي عمل ملموس لا يتوافق مع التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015 بعد أن قالت طهران إنها ستطور أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أغنيس فون دير مول للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي على الإنترنت " يجب على إيران الامتناع عن أي عمل ملموس لا يتماشى مع التزاماتها وقد يعوق جهود التصعيد"، حسب ما أفادت به "رويترز".

وأضافت أن باريس ستدرس الإعلان الإيراني مع شركائها والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في وقت سابق من اليوم أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال له إن إيران لا تنتج أسلحة نووية، كما دعا آبي إلى تطبيع الوضع حول الاتفاق النووي مع إيران، واستخدام العلاقات التاريخية معها.

وقال آبي خلال جلسة المؤتمر الاقتصادي الشرقي: "فيما يتعلق بإيران والمشاكل النووية، أتمنى أن يتم حل كل هذا من خلال المفاوضات. لقد طورت اليابان علاقات ودية تاريخية مع إيران، ولذا اعتقد دائمًا أنه يجب استخدام العلاقات التاريخية الجيدة، لذا قمت بزيارة إيران وتفاوضت مع الرئيس (حسن روحاني) ، وكذلك مع السيد (المرشد الأعلى) خامنئي. وقال روحاني بوضوح إن إيران لا تنتج أسلحة نووية ولن تستخدمها. قال ذلك بوضوح".

وجاءت تصريحات آبي هذه بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، رداً على سؤال صحفيي فريق البيت الأبيض الإعلامي، أنه الولايات المتحدة لا تبحث عن وسيط لبدء حوار مباشر مع إيران، على الرغم من تقييمه العالي لجهود يبذلها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأوضح ترامب أن اليابان أيضاَ كانت بإمكانها تقديم "دعم كبير" للولايات المتحدة في هذا المجال، إذا رغبت واشنطن بذلك.