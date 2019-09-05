إعلام: غرينبلات يعلن الاستقالة من منصبه ونتنياهو يعلق

أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الخميس، عن استقالته من منصبه.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الخميس، أن غرينبلات أعلن عن تقديمه استقالته من منصبه، كمبعوث أمريكي خاص لمنطقة الشرق الأوسط، وهي استقالة مفاجئة.

ראש הממשלה בנימין נתניהו על ג'ייסון גרינבלט:



"אני מבקש להודות לג'ייסון גרינבלט על פועלו המסור למען הביטחון והשלום, ועל כך שלא היסס לרגע לומר את האמת על מדינת ישראל מול כל מלעיזיה. תודה לך ג'ייסון". — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) September 5, 2019

وأوضحت القناة العبرية "كان" أن غرينبلات أحد أبرز المسؤولين الأمريكيين عن صياغة خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وتعد استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ג'ייסון גרינבלט, שליח טראמפ למזרח התיכון, יעזוב את תפקידו בשבועות הקרובים - לאחר פרסום יוזמת השלום@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2019

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول استقالة جيسون غرينبلات، قائلا:

أود أن أشكر جيسون غرينبلات لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون.