إعلام: غرينبلات يعلن الاستقالة من منصبه ونتنياهو يعلق

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الخميس، أن غرينبلات أعلن عن تقديمه استقالته من منصبه، كمبعوث أمريكي خاص لمنطقة الشرق الأوسط، وهي استقالة مفاجئة.
ראש הממשלה בנימין נתניהו על ג'ייסון גרינבלט:— Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) September 5, 2019
"אני מבקש להודות לג'ייסון גרינבלט על פועלו המסור למען הביטחון והשלום, ועל כך שלא היסס לרגע לומר את האמת על מדינת ישראל מול כל מלעיזיה. תודה לך ג'ייסון".
وأوضحت القناة العبرية "كان" أن غرينبلات أحد أبرز المسؤولين الأمريكيين عن صياغة خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".
وتعد استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ג'ייסון גרינבלט, שליח טראמפ למזרח התיכון, יעזוב את תפקידו בשבועות הקרובים - לאחר פרסום יוזמת השלום@gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2019
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول استقالة جيسون غرينبلات، قائلا:
أود أن أشكر جيسون غرينبلات لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون.
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