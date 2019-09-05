ترامب يعلن استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط غرينبلات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

ونشر ترامب، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها "بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتي، سيترك جيسون غرينبلات منصبه في البيت الأبيض، من أجل متابعة أعماله الخاصة".

وتابع قائلا "كان جيسون صديقا مخلصا ورائعا أيضا، ومحاميا رائعا".

After almost 3 years in my Administration, Jason Greenblatt will be leaving to pursue work in the private sector. Jason has been a loyal and great friend and fantastic lawyer.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2019

​ومضى بقوله "لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين".

وأتم بقوله "سنشتاق إليك، شكرا لك جيسون".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، قد ذكرت، مساء اليوم، الخميس، أن غرينبلات أعلن عن تقديمه استقالته من منصبه، كمبعوث أمريكي خاص لمنطقة الشرق الأوسط، وهي استقالة مفاجئة.

وأوضحت القناة العبرية "كان" أن غرينبلات أحد أبرز المسؤولين الأمريكيين عن صياغة خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

....His dedication to Israel and to seeking peace between Israel and the Palestinians won’t be forgotten. He will be missed. Thank you Jason! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2019

​وتعد استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول استقالة جيسون غرينبلات، قائلا: "أود أن أشكر جيسون غرينبلات لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون".