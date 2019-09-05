ظريف: سنخطر الاتحاد الأوروبي بتقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي خلال ساعات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها بالاتفاق النووي.

ونقلت وكالة إرنا" الإيرانية عن ظريق قوله "سأبلغ (مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني) خلال ساعتين بشأن قرار إيران الذي سينفذ يوم الجمعة“.

وأضاف الوزير "بالطبع هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها إذا أنجز الاتحاد الأوروبي وعوده بإنقاذ الاتفاق."

ودعت الخارجية الفرنسية إيران في وقت سابق من اليوم الخميس إلى الامتناع عن أي عمل ملموس لا يتوافق مع التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015 بعد أن قالت طهران إنها ستطور أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن باريس ستدرس الإعلان الإيراني مع شركائها والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا وكانت إيران قد اعلنت في وقت سابق، أنها اتخذت جميع التدابير للخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق النووي ما لم تتلزم الدول الأوروبية بالاتفاق، مشيرة أن هذه الإجراءات ستكون أشد صرامة من المرحلة الأولى والثانية.