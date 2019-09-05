نتنياهو يعلق على احتمالية عقد لقاء بين ترامب وروحاني

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على احتمالية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، أن نتنياهو توقع عقد لقاء قمة تاريخية بين روحاني وترامب في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد الشهر الجاري.

وقال نتنياهو خلال اجتماع جمعه برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، اليوم الخميس، إنه متأكد من أن ترامب سيتخذ موقفا أشد حزما في الشأن الإيراني.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان نتنياهو، قوله:

متأكد من أن ترامب سيتخذ مقاربة أكثر عدوانية وأكثر عدوانية - مثل النهج الإسرائيلي. أنا لا أخبر الرئيس الأمريكي بمقابلة من ومتى".

وتابع نتنياهو:

هناك احتمال أن يجتمع ترامب وروحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة في غضون أسابيع قليلة، أو في وقت لاحق، لكنني لا أعرف ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد بالفعل أم لا.

وأشارت القناة إلى أنه سبق لنتنياهو أن أوضح في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضية، أن دعوة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف لحضور قمة مجموعة السبع في البلاد "لا بأس بها".

وقال وقتها:

أعتقد أن ما يتطلبه الأمر هو المزيد من الضغط على إيران.