وزير الدفاع الأمريكي: لا نخطط حاليا لاحتجاز الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1"

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، أن بلادة لا تخطط حاليا لاحتجاز الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1".

موسكو - سبوتنيك. وقال إسبر للصحفيين في لندن ردا على سؤال عن وجود أي خطط لاحتجاز السفينة: "نحن لا نتحدث عن الخطط، لكن حاليا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر".

وبعد إطلاق سراحها من مضيق جبل طارق منتصف الشهر الماضي، غيرت السلطات الإيرانية اسم الناقلة إلى أدريان داريا 1، لكنها لم تفصح عن وجهتها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت ناقلة النفط الإيرانية إدريان داريا، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 آب/أغسطس.

هذا وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأمريكية بالوقود تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة.