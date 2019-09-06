وزير الدفاع الأمريكي: السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها والحوثيون يرتكبون الفظائع

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، اليوم الجمعة، أن الحوثيين يرتكبون الفظائع في اليمن، مشيرا إلى أن طهران هي من تحركهم وتوجههم.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "الحوثيون يرتكبون الفظائع في اليمن وتحركهم إيران".

وأضاف الوزير: "المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها ميليشيات الحوثي".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.