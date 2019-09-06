الدفاع الأمريكية: لن تحصل تركيا على "إف 35" بسبب "إس 400" الروسية

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية بسبب صفقة شرائها المنظومة الدفاعية الروسية إس-400 .

موسكو - سبوتنيك. وقال إسبر للصحفيين: "تركيا لن تحصل على مقاتلات أف 35 الأميركية فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية إس-400".

وو صلت الأجزاء الأولى من منظومة "إس-400" للدفاع الجوي إلى قاعدة عسكرية شمال غربي أنقرة، في وقت سابق من شهر يوليو/تموز، تنفيذا لاتفاق تركيا مع روسيا، والذي سعت الولايات المتحدة على مدى شهور لمنعه.

وتعقيبا على شراء تركيا لمنظومة الدفاع الروسية، كان البيت الأبيض أعلن أن شراء تركيا ل"إس 400" جعل من المستحيل إبقاء أنقرة في برنامج الطائرات الحربية "إف 35".

وقال البيت الأبيض، في بيان صحفي:

"لسوء الحظ، فإن قرار تركيا شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400 يجعل مشاركتها المستمرة في برنامج إف 35 مستحيلة".

وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.