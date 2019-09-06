ظريف: أمريكا تتصرف كعصابات المافيا والكاوبوي

وقال ظريف إن الأمريكيين هزموا من الشعب الإيراني ومن ممثلي الشعب الإيراني ومن الحرس الثوري الذي هو يمثل الشعب الإيراني الشامخ، ومن المؤكد أنهم لا يمكنهم بمثل هذه الإجراءات الوقوف أمام دفاع وتقدم إيران، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وجاءت تصريحات ظريف حين وصوله الى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، معلقا في البداية على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المندوب الأمريكي الخاص في الشأن الإيراني، برايان هوك ، وتعيين جائزة لمن يكشف عن وثائق الحرس الثوري المالية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الإجراء الآخر الأكثر خزيا هو ما قام به برايان هوك بتوجيهه رسالة إلكترونية إلى قبطان ناقلة النفط الإيرانية "آرديان دريا"، والعرض الذي قدمه له – ولم يسع أساسا للإتيان بذلك بثوب دبلوماسي – حيث عرّفه بنفسه ومسؤوليته، وقال له إنه يمكنه تسليم الناقلة واستلام عدة ملايين من الدولارات ليعيش حياة هانئة بقية عمره، وإن لم يفعل ذلك فستكون حياته صعبة جدا في المستقبل.

وتابع ظريف:

إن هذا الأمر دليل ليس على السقوط الأخلاقي فقط، بل أيضا السقوط السياسي والعملاني لأمريكا التي تضطر للمضي هكذا بسياستها الفاشلة ضد إيران.

وعلق قائلا: "فلتنظر أمريكا إلى نفسها وترى الحال الذي آلت إليه حيث تتصرف كالعصابات والمافيا. لقد قال ترامب بأنه سيعيد المجد والاقتدار إلى أمريكا مرة أخرى، فهل من الاقتدار توجيه رسالة إلى قبطان وتهديده بتسليم الناقلة مقابل المال، أو أن يواجه حياة صعبة مستقبلا، فماذا يعني هذا التصرف غير القرصنة البحرية.

وأوضح وزير الخارجية الإيرانية:

إن تصرفات أمريكا لا تختلف كثيرا عما كان يفعله الكاوبوي في أفلام العصابات، إذ أن استغلال القوة الاقتصادية بهذه الصورة دليل على عجز أمريكا السياسي والدولي، ومؤشر إلى أن إيران ناجحة جدا في فرض العزلة على أمريكا بحيث يقوم مندوبها الخاص (في الشأن الإيراني) بالاستجداء هكذا.