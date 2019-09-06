الرئيس الأفغاني يتوجه إلى واشنطن لعقد مباحثات مع ترامب

أعلن مصادر مقربة من الرئاسة الأفغانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، سيتوجه إلى واشنطن يوم 7 أيلول/سبتمبر، لعقد مباحثات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقال المصدر الأفغاني في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس أشرف غني سيتوجه إلى واشنطن غدا، لعقد مباحثات مع الرئيس الأميركي، ترامب، مضيفا أن هناك وفد مكون من 13 عضوا سيصاحب الرئيس الأفغاني.

وكان ممثلو الولايات المتحدة وحركة "طالبان" قد عقدوا، يوم 22 آب/ أغسطس الماضي، الجولة التاسعة من مباحثاتهم في العاصمة القطرية الدوحة بغية استكمال البحث حول النقاط الخلافية المتبقية والتوصل لاتفاق بين الطرفين قبل بداية شهر أيلول/ سبتمبر، وهو الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للتوصل لاتفاق بين الجانبين.

إلى ذلك أعلن الناطق باسم حركة طالبان، يوم 28 آب/ أغسطس، أن المحادثات مع الولايات المتحدة أوشكت على التوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية، قبل ذلك، أن مندوبي الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في مباحثات الدوحة، انتهوا من صياغة الاتفاق النهائي للسلام.