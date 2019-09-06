البنتاغون يعلن من يخاصم أمريكا في الفضاء

أعلن ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال جوزف دانفورد.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي في اجتماع مجلس العلاقات الدولية: "عندما نشرنا قوات كبيرة في الفضاء في تسعينات القرن العشرين تصرفنا من منطلق أنه لن يكون هناك مَن ينازعنا في الفضاء. اليوم يشهد الفضاء منازعة ومنافسة".

وينازع الولايات المتحدة في الفضاء روسيا والصين وكذلك كوريا الشمالية وإيران، وفقا للجنرال دانفورد.

وفي ظنه فإن "خطرا حقيقيا يخيم على ما نشرته الولايات المتحدة في الفضاء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الفضاء مسرحا جديدا للعمليات الحربية، وذلك بمناسبة بدء عمل القيادة الفضائية الأمريكية. وأشار ترامب إلى أن هدف هذه القيادة تحقيق سيطرة واشنطن في الفضاء.

وقال المسؤولون الروس تعقيبا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تمهد بذلك لعسكرة الفضاء، ونوهوا إلى أن روسيا تضطر إلى القيام برد.