مارادونا إلى التدريب مجددا

قرر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، خوض غمار التدريب مجددا من خلال استلامه تدريب فريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني متذيل ترتيب الدوري الأرجنتيني بكرة القدم.

ومن جهته أهلن النادي الأرجنتيني الخبر عبر إعلان نشره على صفحته الرئيسية على "تويتر" وجاء فيها: "أهلا بك دييغو، كل زاوية في أجمل ناد في العالم، تحييك".

وكانت آخر مسيرة تدريبية لمارادونا مع فريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك، حيث ترك الفريق بعد ظروف صحية ألمت به في الفترة الأخيرة.

ويعاني أسطورة الأرجنتين من مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي كما يتعاطى الكوكايين وهو مدمن عليها.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن مارادونا أدخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي. كما خضع لعملية أخرى في كتفه الأيسر عام 2017 في دبي، عندما كان يشرف على فريق الفجيرة الإماراتي من الدرجة الثانية.