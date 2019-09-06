اتهام كوريا الشمالية بتهريب الفودكا الروسية

أعلن فريق من خبراء الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية حاولت إدخال 100 ألف زجاجة من الفودكا الروسية والبيلاروسية إلى أراضيها، على الرغم من العقوبات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أنه منع، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، دخول 90 ألف زجاجة من الفودكا الروسية إلى أراضي كوريا الشمالية بقيمة 27.1 ألف دولار و15.6 ألف زجاجة بيلاروسية بقيمة 14.1 ألف دولار، بحسب ما نقلته صحيفة "يونهاب".

وحظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيونغ يانغ، في عام 2006، من تصدير الكحول إلى كوريا الديمقراطية، معتبرًا أنها مواد فاخرة. كان هذا الإجراء ردا على التجربة النووية الأولى لكوريا الديمقراطية. وفي وقت لاحق، تم توسيع قائمة البضائع المحظورة، وشملت الساعات باهظة الثمن واليخوت والسيارات الثلجية.

يذكر أن الولايات المتحدة أدخلت سفينتين روسيتين في قائمة انتهاك العقوبات على كوريا الشمالية، وكانت السفينتان حسب زعم الأمريكان قد تلقتا نفط من الناقلات الكورية متجاوزين بذلك العقوبات.